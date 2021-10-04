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Обещали огромные доходы за "инвестиции": задержали участника международной мошеннической схемы на миллионы евро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. В Днепре задержан участник международной мошеннической схемы, которая нанесла ущерб на более 10 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора и МВД.

Детали

По данным следствия, в течение 2017-2020 годов группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций.

Злоумышленники специально создали веб-ресурсы, с помощью которых проводили мнимые сделки по купле-продаже различных активов. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы. В дальнейшем инвесторам звонили сотрудники колл-центров, которые назывались агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных денег, а также оплаты 15% комиссии от суммы полученной "прибыли". Сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировали, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

Добавим, что программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз.

Установили, что задержанный был ответственным за деятельность сети "колл-центров", расположенных на территории Киева, Софии (Республика Болгария) и Белграда (Республика Сербия), работники которых привлекали к завладению средствами обманутых граждан путем мошенничества.

Мужчине сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией (ст. 255);
  • легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209);
  • мошенничество (ст. 190).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также и дальше проводят расследование для установления места нахождения организатора и причастных к "схеме" людей.

Добавим

Средства обманутых граждан переводили на счета подконтрольных организаторам компаний в разных странах и легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине, в частности стоимость только одного приобретенного автомобиля элитного класса составляет 450 тыс. евро.

Общая стоимость имущества, принадлежащего злоумышленникам и на которое наложили аресты, составляет более 50 млн евро.

Среди пострадавших — граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других стран.

Сумма нанесенного от мошеннической схемы ущерба составляет более 10 млн евро.

В марте и июне 2021 года сообщено о подозрении трем участникам этой преступной организации. Двое из них были взяты под стражу с альтернативой внесения залога более 325 млн грн каждому. Сейчас в отношении одного из них досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Третью подозреваемую объявили в международный розыск.

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