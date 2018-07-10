Полиция: причина отравления детей в лагере под Киевом еще не установлена

"Причину отравления еще устанавливают", - сказал он.

Напомним, 3 июля, в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей. По факту отравления полиция открыла уголовное производство по ст.325 (нарушение санитарных правил и норм) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщал УНН, 2 июля 2018 в с. Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренируются и отдыхают в ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич".