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Поліція: причина отруєння дітей у таборі під Києвом ще не встановлена

Поліція: причина отруєння дітей у таборі під Києвом ще не встановлена

Київ • УНН

 • 9200 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Контролюючі органи ще не встановили причину отруєння 17 дітей у таборі під Баришівкою Київської області. Про це УНН повідомив керівник Відділу комунікації ГУНП у Київській області Микола Жукович.

"Причину отруєння ще встановлюють", - сказав він.

Нагадаємо, 3 липня, в санаторії "Поляна" в селищі Баришівка Київської області отруїлись 17 дітей. За фактом отруєння поліція відкрила кримінальне провадження за ст.325 (порушення санітарних правил та норм) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, 2 липня 2018 року у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич”.

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