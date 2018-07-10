Поліція: причина отруєння дітей у таборі під Києвом ще не встановлена

"Причину отруєння ще встановлюють", - сказав він.

Нагадаємо, 3 липня, в санаторії "Поляна" в селищі Баришівка Київської області отруїлись 17 дітей. За фактом отруєння поліція відкрила кримінальне провадження за ст.325 (порушення санітарних правил та норм) Кримінального кодексу України.



Як повідомляв УНН, 2 липня 2018 року у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич”.