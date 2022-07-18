Полиция показала последствия ночных вражеских ударов по Николаеву
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В результате ночных массированных ракетных ударов по Николаеву оккупанты повредили два салона по продаже транспортных средств. Об этом сообщила Нацполиция, пишет УНН.
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«Сегодня, около 3 часов, российские войска нанесли многочисленные удары по Николаеву. В результате чего повреждены два салона по продаже транспортных средств. Окончательная информация о повреждениях и потерпевших устанавливается. Сейчас на местах событий работают подразделения полиции и спасатели», - говорится в сообщении.
Детали
В ведомстве напомнили, что 17 июля обстрелам подвергались областной центр, Березнеговатое и села Лиманы и Украинка Галицыновской громады.
«Повреждены частные жилые дома, государственные предприятия и другое имущество граждан. По всем фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины», - рассказали в полиции.
Дополнение
Около 03:00, 18 июля, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации известно о попадании в автосалон и салон по продажам сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв.