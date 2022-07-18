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Поліція показала наслідки нічних ворожих ударів по Миколаєву

Поліція показала наслідки нічних ворожих ударів по Миколаєву

Київ • УНН

 • 219541 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Внаслідок нічних масованих ракетних ударів по Миколаєву окупанти пошкодили два салони з продажу транспортних засобів. Про це повідомила Нацполіція, інформує УНН.

Цитата

«Сьогодні, близько 3:00, російські війська завдали чисельних ударів по Миколаєву. В результаті чого пошкоджені два салони з продажу транспортних засобів. Остаточна інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється. Нині на місцях подій працюють підрозділи поліції та рятувальники», - ідеться в повідомленні.

Деталі

У відомстві нагадали, що 17 липня обстрілам піддавались обласний центр, Березнегувате та села Лимани й Українка Галицинівської громади.

«Пошкоджені приватні житлові будинки, державні підприємства та інше майно громадян», - розповіли в поліції.

За усіма фактами порушення законів та звичаїв війни відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України

Доповнення 

Близько 03:00, 18 липня, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв. 

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