Поліція показала наслідки нічних ворожих ударів по Миколаєву

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«Сьогодні, близько 3:00, російські війська завдали чисельних ударів по Миколаєву. В результаті чого пошкоджені два салони з продажу транспортних засобів. Остаточна інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється. Нині на місцях подій працюють підрозділи поліції та рятувальники», - ідеться в повідомленні.



Деталі



У відомстві нагадали, що 17 липня обстрілам піддавались обласний центр, Березнегувате та села Лимани й Українка Галицинівської громади.

«Пошкоджені приватні житлові будинки, державні підприємства та інше майно громадян», - розповіли в поліції.

За усіма фактами порушення законів та звичаїв війни відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України

Доповнення

Близько 03:00, 18 липня, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв.