Полиция начала расследовать аварийную посадку АН-2 в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. По факту аварийной посадки самолета АН-2 в Киеве начали уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"По факту происшествия следователи киевской полиции начали уголовное производство по ч.1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, такие действия наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.
Как проинформировали в полиции, около 16 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что во время планового облета самолета АН-2, совершивший вылет с аэродрома "Чайка", совершил вынужденную посадку на водоем в Святошинском районе.
По данным полиции, в результате этого события три человека, находившихся на борту, получили телесные повреждения, двое из них - госпитализированы.
"По информации пилота, во время проведения облета произошло снижение мощности двигателя - и самолет начал уменьшать высоту. Поэтому в связи с тем, что до взлетной полосы самолет не долетел бы, он принял решение совершить вынужденную посадку на водоем", - отметили в ведомстве.
Напомним, в Киевской области исчез самолет, принадлежащий аэроклуба "Чайка" с тремя людьми на борту.
При этом, источники УНН информировали, что упомянутый самолет упал на 19-м километре Житомирского шоссе возле спортивной базы "Святошин".
Впоследствии стало известно, что гражданский самолет Ан-2, пропавшего в Киевской области в пятницу, приземлился на озеро в районе санатория "Победа". Жертв нет.
Спасатели доставили членов экипажа на берег и передали работникам "скорой помощи".