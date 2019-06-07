Поліція почала розслідувати аварійну посадку АН-2 у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. За фактом аварійної посадки літака АН-2 у Києві розпочали кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
"За фактом події слідчі київської поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті, такі дії караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.
Як проінформували в поліції, близько 16-ї години у чергову частину надійшло повідомлення про те, що під час планового обльоту літака АН-2, який здійснив виліт з аеродрому "Чайка", здійснив вимушену посадку на водойму у Святошинському районі.
За даними поліції, у результаті цієї події троє осіб, які перебували на борту, отримали тілесні ушкодження, двоє із них – госпіталізовані.
"За інформацією пілота, під час проведення обльоту відбулося зниження потужності двигуна - і літак почав зменшувати висоту. Тож у зв’язку з тим, що до злітної смуги літак не долетів би, він прийняв рішення зробити вимушену посадку на водойму", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, на Київщині зник літак, що належить аероклубу "Чайка", з трьома людьми на борту.
При цьому, джерела УНН інформували, що згаданий літак впав на 19-му кілометрі Житомирського шосе біля спортивної бази "Святошин".
Згодом стало відомо, що цивільний літак Ан-2, що зник на Київщині у п’ятницю, приземлився на озеро в районі санаторію "Перемога". Жертв немає.
Рятувальники доставили членів екіпажу літака на берег та передали працівникам "швидкої допомоги".