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7 марта, 06:35 • 110943 просмотра

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6 марта, 19:19 • 137284 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144556 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Полиция: проверяется информация о минировании ряда объектов в Киеве

Полиция: проверяется информация о минировании ряда объектов в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14559 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Полиция Киева проверяет информацию о заминировании ряда объектов. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

"Есть такая информация. К сожалению, количество (объектов) вам точно сообщить не могу, потому что нет у меня такой информации. Однако действительно есть такие сообщения. На всех объектах работают следственные оперативные группы, а также специалисты экстренных служб", - рассказали в полиции.

По данным СМИ, заминированы жилые и родильные дома, больницы и магазины.

Вечером 28 мая полиция сообщила, что в Одессе проверяет информацию о минировании 15 жилых домов, шесть медицинских учреждений, железнодорожного вокзала, международного аэропорта и маршрутного транспорта.

Напомним, ранее стало известно о минировании Центральной синагоги в Киеве.

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