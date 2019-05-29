Полиция: проверяется информация о минировании ряда объектов в Киеве

"Есть такая информация. К сожалению, количество (объектов) вам точно сообщить не могу, потому что нет у меня такой информации. Однако действительно есть такие сообщения. На всех объектах работают следственные оперативные группы, а также специалисты экстренных служб", - рассказали в полиции.

По данным СМИ, заминированы жилые и родильные дома, больницы и магазины.

Вечером 28 мая полиция сообщила, что в Одессе проверяет информацию о минировании 15 жилых домов, шесть медицинских учреждений, железнодорожного вокзала, международного аэропорта и маршрутного транспорта.

Напомним, ранее стало известно о минировании Центральной синагоги в Киеве.