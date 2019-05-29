Поліція: перевіряється інформація про замінування низки об’єктів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування низки об’єктів. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
“Маємо таку інформацію. На жаль, кількість (об’єктів) вам точно повідомити не можу, тому що немає в мене такої інформації. Проте дійсно є такі повідомлення. На всіх об’єктах працюють слідчі оперативні групи, а також фахівці екстрених служб”, — розповіли виданню у поліції.
За даними ЗМІ, заміновані житлові та пологові будинки, лікарні та магазини.
Увечері 28 травня поліція повідомила, що в Одесі перевіряє інформацію про мінування 15 житлових будинків, шістьох медичних закладів, залізничного вокзалу, міжнародного аеропорту та маршрутного транспорту.
Нагадаємо, раніше стало відомо про мінування Центральної синагоги у Києві.