Полиция Норвегии вводит временный пограничный контроль
Киев • УНН
Норвегия ввела временный пограничный контроль на паромах из Дании, Швеции и Германии из-за повышенной террористической угрозы. Контроль может продлиться до 22 октября и не предусматривает проверки всех путешественников.
В Норвегии ввели временный пограничный контроль из-за повышенного уровня террористической угрозы. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что контроль усилили на паромах, следующих из Дании, Швеции и Германии.
Полиция объяснила, что цель такого мероприятия - дать ей немного больше инструментов в пограничном контроле, чтобы выявлять угрозы. Правоохранители отметили, что не планируют физически проверять всех путешественников. Поэтому нет оснований считать, что пересечение границы займет больше времени, чем раньше.
Контроль может длиться до десяти дней - до 22 октября.
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