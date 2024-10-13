Поліція Норвегії вводить тимчасовий прикордонний контроль
Київ • УНН
Норвегія запровадила тимчасовий прикордонний контроль на поромах з Данії, Швеції та Німеччини через підвищену терористичну загрозу. Контроль може тривати до 22 жовтня і не передбачає перевірки всіх мандрівників.
У Норвегії запровадили тимчасовий прикордонний контроль через підвищений рівень терористичної загрози. Про це повідомляє NRK, пише УНН.
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Зазначається, щ контроль посилили на поромах, що прямують із Данії, Швеції та Німеччини.
Поліція пояснила, що мета такого заходу - дати їй трохи більше інструментів у прикордонному контролі, щоб виявляти загрози. Правоохоронці зазначили, що не планують фізично перевіряти всіх мандрівників. Тому немає підстав вважати, що перетин кордону займе більше часу, ніж раніше.
Контроль може тривати до десяти днів - до 22 жовтня.
Норвегія створює посаду військового аташе в Києві для оборонної співпраці12.10.24, 20:42 • 31169 переглядiв