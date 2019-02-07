Полиция не нашла взрывчатки в сумке, которую оставили в торговом центре Берлина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сотрудники правоохранительных органов Германии не нашли взрывчатки в сумке, которую неизвестный оставил в торговом центре в Берлине. Об этом сообщается в Twitter столичной полиции, передает УНН.
"Речь о взрывном веществе не идет", - сообщили в полиции. В настоящее время сотрудники опрашивают свидетелей и проводят другие следственные мероприятия. Места на улице остаются закрыты для движения.
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Как сообщал УНН, ранее в четверг полиция эвакуировала людей из торгового центра в районе Нойкёльн. По ее данным, неизвестный положил подозрительную сумку и ушел. Полиция оцепила торговый центр и перекрыла несколько улиц.