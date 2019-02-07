Поліція не знайшла вибухівки в сумці, яку залишили в торговому центрі Берліна

“Мова про вибуховій речовині не йде”, — повідомили в поліції. В даний час співробітники опитують свідків і проводять інші слідчі заходи. Місця вулиці залишаються закриті для руху.

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Як повідомляв УНН, раніше в четвер поліція евакуювала людей з торгового центру в районі Нойкельн. За її даними, невідомий поклав підозрілу сумку і пішов. Поліція оточила торговий центр і перекрила кілька вулиць.