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Поліція не знайшла вибухівки в сумці, яку залишили в торговому центрі Берліна

Поліція не знайшла вибухівки в сумці, яку залишили в торговому центрі Берліна

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Співробітники правоохоронних органів Німеччини не знайшли вибухівки в сумці, яку невідомий залишив в торговому центрі в Берліні. Про це повідомляється в Twitter столичної поліції, передає УНН.

“Мова про вибуховій речовині не йде”, — повідомили в поліції. В даний час співробітники опитують свідків і проводять інші слідчі заходи. Місця вулиці залишаються закриті для руху.

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Як повідомляв УНН, раніше в четвер поліція евакуювала людей з торгового центру в районі Нойкельн. За її даними, невідомий поклав підозрілу сумку і пішов. Поліція оточила торговий центр і перекрила кілька вулиць.

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