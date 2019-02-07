Поліція не знайшла вибухівки в сумці, яку залишили в торговому центрі Берліна
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Співробітники правоохоронних органів Німеччини не знайшли вибухівки в сумці, яку невідомий залишив в торговому центрі в Берліні. Про це повідомляється в Twitter столичної поліції, передає УНН.
“Мова про вибуховій речовині не йде”, — повідомили в поліції. В даний час співробітники опитують свідків і проводять інші слідчі заходи. Місця вулиці залишаються закриті для руху.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На свята “замінували” багатоповерхівку, магазин і станцію київського метро
Як повідомляв УНН, раніше в четвер поліція евакуювала людей з торгового центру в районі Нойкельн. За її даними, невідомий поклав підозрілу сумку і пішов. Поліція оточила торговий центр і перекрила кілька вулиць.