Полиция в Херсонской области изъяла наркотики на миллион гривен и оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Херсонской области милиция изъяла у мужчины более 10 кг каннабиса, несколько охотничьих ружей и 3 кг пороха. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранители изъяли у жителя Белозерского района 12 кг каннабиса.
Кроме того, 38-летний мужчина хранил в своем доме два незарегистрированных охотничьих ружья, 24 патрона к ним и около 3 кг пороха.
Относительно правонарушителя открыто уголовное производство. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.