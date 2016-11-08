Полиция в Херсонской области изъяла наркотики на миллион гривен и оружие

Правоохранители изъяли у жителя Белозерского района 12 кг каннабиса.

Кроме того, 38-летний мужчина хранил в своем доме два незарегистрированных охотничьих ружья, 24 патрона к ним и около 3 кг пороха.

Относительно правонарушителя открыто уголовное производство. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.