Поліція на Херсонщині вилучила наркотики на мільйон гривень та зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Херсонщині поліція вилучила у чоловіка понад 10 кг канабісу, кілька мисливських рушниць та 3 кг пороху. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
Правоохоронці вилучили у жителя Білозерського району 12 кг канабісу.
Крім того, 38-річний чоловік зберігав у своєму помешканні дві незареєстровані мисливські рушниці, 24 набої до них та близько 3 кг пороху.
Стосовно правопорушника відкрито кримінальне провадження. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.