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Полиция Николаевской области опубликовала фото обломков ракеты, сбившейся украинским ПВО

Полиция Николаевской области опубликовала фото обломков ракеты, сбившейся украинским ПВО

Киев • УНН

 • 374387 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Начальник Главного управления Нацполиции области Сергей Шайхет опубликовал фото обломков российской ракеты, которой в ночь на 19 декабря, пытались атаковать Николаевскую область, передает УНН.

Цитата

“Первомайский район. Ночью орки снова стреляли. Мы документируем и обнаружили остатки сбитой крылатой ракеты (производства советских времен). Хорошая работа ПВО”, — написал Шайхет.

Ночные обстрелы Украины в ночь против 19 декабря

В ночь против 19 декабря русская армия дронами-камикадзе атаковала Киев. Оккупанты запустили более 20 дронов “Shahed” в сторону Киева. Силы ПВО уничтожили около 15. Россияне попали в объект критической инфраструктуры. В городе обошлось без пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.

В самой Киевской области от атаки вражеских дронов пострадали 2 человека. До того же повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

Telegram-каналы и местные паблики сообщали о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба.

Первоначально воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их ущербе и объявления воздушной тревоги.

О работе ПВО сообщали в Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.

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