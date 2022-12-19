Полиция Николаевской области опубликовала фото обломков ракеты, сбившейся украинским ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Начальник Главного управления Нацполиции области Сергей Шайхет опубликовал фото обломков российской ракеты, которой в ночь на 19 декабря, пытались атаковать Николаевскую область, передает УНН.
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“Первомайский район. Ночью орки снова стреляли. Мы документируем и обнаружили остатки сбитой крылатой ракеты (производства советских времен). Хорошая работа ПВО”, — написал Шайхет.
Ночные обстрелы Украины в ночь против 19 декабря
В ночь против 19 декабря русская армия дронами-камикадзе атаковала Киев. Оккупанты запустили более 20 дронов “Shahed” в сторону Киева. Силы ПВО уничтожили около 15. Россияне попали в объект критической инфраструктуры. В городе обошлось без пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.
В самой Киевской области от атаки вражеских дронов пострадали 2 человека. До того же повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
Telegram-каналы и местные паблики сообщали о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба.
Первоначально воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их ущербе и объявления воздушной тревоги.
О работе ПВО сообщали в Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.