Полиция менее чем за час разыскала заблудших туристов в заповеднике Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Двое туристов заблудились сегодня после обеда в заповеднике Залесье, расположенного в пределах Броварского района Киевской области и Черниговского района Черниговской области. После того, как полиция получила информацию, что люди не могут самостоятельно выбраться из леса, до их спасения прошло чуть больше получаса, пишет УНН со ссылкой на очевидцев.
Подробности
Событие произошло в заповеднике Залесье недалеко от села Летки Броварского района. Двое отдыхающих во время прогулки углубились в лес, а обратно самостоятельно найти не смогли. Не очень помогла и навигация на смартфоне — метка на карте вывела не к авто, припаркованному возле лесничества, а завела еще глубже в лес. К счастью, люди смогли все же связаться по телефону с друзьями, которые и передали всю информацию в полицию Броварского района. Чуть больше получаса туристов нашли и вывели из леса.
Правоохранители дали советы, как не заблудиться в лесу или быть быстро найденным:
• Сообщите, куда вы собираетесь.
• Возьмите за правило — перед походом в лес, посмотреть карту или хотя бы нарисованный от руки план местности и запомнить ориентиры.
• Наденьте удобную одежду и обувь. Они должны подходить для местности и погодных условий. Запомните — погодные условия могут измениться очень быстро.
• Наденьте детей в яркую цветную одежду — она будет более заметна, если придется их искать.
• Убедитесь, что все ваше снаряжение находится в хорошем рабочем состоянии.
В лесу:
• Установите сигналы, чтобы не потерять друг друга в лесу, особенно на случай неожиданностей — свистом или голосом.
• Запоминайте ориентиры при движении в лесу.
Напомним
В августе малолетний мальчик потерялся во время восхождения на Говерлу. Его отыскала группа волонтеров в Карпатах через сутки после исчезновения.