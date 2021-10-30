Полиция менее чем за час разыскала заблудших туристов в заповеднике Киевской области

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Событие произошло в заповеднике Залесье недалеко от села Летки Броварского района. Двое отдыхающих во время прогулки углубились в лес, а обратно самостоятельно найти не смогли. Не очень помогла и навигация на смартфоне — метка на карте вывела не к авто, припаркованному возле лесничества, а завела еще глубже в лес. К счастью, люди смогли все же связаться по телефону с друзьями, которые и передали всю информацию в полицию Броварского района. Чуть больше получаса туристов нашли и вывели из леса.

Правоохранители дали советы, как не заблудиться в лесу или быть быстро найденным:

• Сообщите, куда вы собираетесь.

• Возьмите за правило — перед походом в лес, посмотреть карту или хотя бы нарисованный от руки план местности и запомнить ориентиры.

• Наденьте удобную одежду и обувь. Они должны подходить для местности и погодных условий. Запомните — погодные условия могут измениться очень быстро.

• Наденьте детей в яркую цветную одежду — она будет более заметна, если придется их искать.

• Убедитесь, что все ваше снаряжение находится в хорошем рабочем состоянии.

В лесу:

• Установите сигналы, чтобы не потерять друг друга в лесу, особенно на случай неожиданностей — свистом или голосом.

• Запоминайте ориентиры при движении в лесу.

Напомним

В августе малолетний мальчик потерялся во время восхождения на Говерлу. Его отыскала группа волонтеров в Карпатах через сутки после исчезновения.