Поліція менше ніж за годину розшукала заблукалих туристів у заповіднику на Київщині

Деталі

Подія сталася у заповіднику Залісся неподалік села Літки Броварського району. Двоє відпочиваючих під час прогулянки заглибилися у ліс, а дороги назад самостійно знайти не змогли. Не дуже допомогла і навігація на смартфоні — мітка на карті вивела не до авто, що було припарковане біля лісництва, а завела ще глибше до лісу. На щастя, люди змогли все ж зв’язатися телефоном з друзями, які і передали всю інформацію до поліції Броварського району. Трохи більше ніж за півгодини туристів знайшли та вивели з лісу.

Правоохоронці дали поради, як не заблукати у лісі або бути швидко знайденим:

• Повідомте про те, куди ви збираєтеся.

• Візьміть собі за правило — перед походом до лісу, подивитися карту або хоча б намальований від руки план місцевості та запам’ятати орієнтири.

• Одягніть зручний одяг та взуття. Вони повинні підходити для місцевості та погодних умов. Запам’ятайте — погодні умови можуть змінитися дуже швидко.

• Одягніть дітей в яскравий кольоровий одяг — він буде більш помітним, якщо доведеться їх шукати.

• Переконайтеся, що все ваше спорядження — у доброму, робочому стані.

У лісі:

• Встановіть між собою сигнали, щоб не загубити один одного у лісі, особливо на випадок несподіванок — свистом або голосом.

• Запам’ятовуйте орієнтири під час руху у лісі.

Нагадаємо

У серпні малолітній хлопчик загубився під час сходження на Говерлу. Його відшукала група волонтерів у Карпатах через добу після зникнення.