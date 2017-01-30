Полиция Киевской области задержала похитителей 9-летнего мальчика

Вчера, 29 января, вечером в полицию обратилась пенсионерка и сообщила, что в этот же день ее внук ушел из дома играть во двор и пропал. Кроме этого, женщине подбросили записку с текстом: "Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 тысяч гривен до двенадцати ночи". Правоохранители сразу начали поиски ребенка.

Работники полиции установили, что к совершению преступления причастен 30-летний житель пгт. Гребенки, Васильковского района. Выяснилось, что мужчина обманным путем заманил мальчика к себе домой, где вместе с сообщником связали его и насильно удерживали, требуя от родственников за его освобождение выкуп в 10 тысяч гривен. Однако, 9-летний мальчик при отсутствии злоумышленников сам освободился из плена и на маршрутном такси вернулся домой.

Правоохранители задержали вымогателя и его сообщника по ст.208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.147 (захват заложников) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.