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Поліція Київщини затримала викрадачів 9-річного хлопчика

Поліція Київщини затримала викрадачів 9-річного хлопчика

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На Київщині правоохоронці затримали двох чоловіків, які викрали 9-річного хлопчика задля викупу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Вчора, 29 січня, увечері до поліції звернулась пенсіонерка та повідомила, що цього ж дня її онук пішов з дому гратися у двір та зник. Крім цього, жінці підкинули записку з текстом: “Якщо потрібна дитина, то треба підготувати 10000 гривень до дванадцятої ночі”. Правоохоронці одразу почали пошуки дитини.

Працівники поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний житель смт. Гребінки, Васильківського району. З’ясувалося, що чоловік шляхом обману заманив хлопця до себе додому, де разом з спільником зв’язали його і насильно утримували, вимагаючи від родичів за його звільнення викуп у 10 тисяч гривень. Однак, 9-річний хлопчик за відсутності зловмисників сам звільнився з полону та на маршрутному таксі повернувся додому.

Наразі, правоохоронці затримали вимагача та його спільника за ст.208 КПК України, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

За цим фактом слідчими поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.147 (захоплення заручників) КК України. Триває досудове розслідування.

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