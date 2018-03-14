Полиция Киевской области еще не установила, причастен ли ее сотрудник к взрыву возле метро "Лесная"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Полиция Киевской области еще не установила, причастен ее сотрудник к взрыву гранаты в автомобиле возле столичной станции метро "Лесная" вечером 6 марта. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Служебная проверка продолжается. Работает инспекция по личному составу", - отметили в полиции.
Напомним, поздно вечером 6 марта в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль.
Как стало известно, что взрыв автомобиля из-за подрыва гранаты в столице стал результатом сопротивления злоумышленника во время спецоперации Службы безопасности Украины.