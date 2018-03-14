Поліція Київщини ще не встановила, чи причетний її співробітник до вибуху біля метро “Лісова”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Поліція Київської області ще не встановила, чи причетний її співробітник до вибуху гранати в автомобілі біля столичної станції метро “Лісова” ввечері 6 березня. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
“Службова перевірка ще триває. Працює інспекція по особовому складу”, — зазначили у поліції.
Нагадаємо, пізно ввечері 6 березня до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро “Лісова”, поруч із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль.
Як стало відомо, що вибух автомобіля через підрив гранати у столиці став результатом спротиву зловмисника під час спецоперації Служби безпеки України.