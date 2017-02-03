Полиция Киева задержала жителя Черкасской области, который обустроил псевдообминник
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве задержали жителя Черкасской области, который обустроил псевдообминник. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Оперативники получили информацию о преступлении, совершенном на проспекте Победы в Киеве. Прибыв на место, правоохранители установили обстоятельства происшествия, а впоследствии задержали подозреваемого.
Злоумышленник действовал по уже известной схеме: заранее арендовал киоск, обустроил его под обменник и разместил в сети интернет объявления об обмене валют по выгодному курсу. Почти сразу ему позвонил потенциальный клиент - и они договорились о встрече.
Киевлянин планировал обменять 60 тысяч долларов США, но оператор буквально выхватил из рук деньги и выбежал через запасные двери. Пострадавший сразу позвонил в полицию и предоставил описание злоумышленника. Соответствующая информация была немедленно передана уголовному розыску, а уже через несколько минут мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Задержанный - 25-летний житель Черкасской области, место его проживания в столице сейчас устанавливается. Ранее он не имел проблем с законом.
Следственным отделом сведения о происшествии внесены в ЕРДР, начато уголовное производство по ч.5 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проверяют информацию о причастности других лиц к этому преступлению.
Как сообщал УНН, черновицкая полиция задержала группу, которая обворовывала банкоматы.