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Полиция Киева задержала жителя Черкасской области, который обустроил псевдообминник

Киев • УНН

 • 9910 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве задержали жителя Черкасской области, который обустроил псевдообминник. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Полиция Киева задержала жителя Черкасской области, который обустроил псевдообминник

Оперативники получили информацию о преступлении, совершенном на проспекте Победы в Киеве. Прибыв на место, правоохранители установили обстоятельства происшествия, а впоследствии задержали подозреваемого.

Злоумышленник действовал по уже известной схеме: заранее арендовал киоск, обустроил его под обменник и разместил в сети интернет объявления об обмене валют по выгодному курсу. Почти сразу ему позвонил потенциальный клиент - и они договорились о встрече.

Киевлянин планировал обменять 60 тысяч долларов США, но оператор буквально выхватил из рук деньги и выбежал через запасные двери. Пострадавший сразу позвонил в полицию и предоставил описание злоумышленника. Соответствующая информация была немедленно передана уголовному розыску, а уже через несколько минут мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Задержанный - 25-летний житель Черкасской области, место его проживания в столице сейчас устанавливается. Ранее он не имел проблем с законом.

Следственным отделом сведения о происшествии внесены в ЕРДР, начато уголовное производство по ч.5 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проверяют информацию о причастности других лиц к этому преступлению.

Как сообщал УНН, черновицкая полиция задержала группу, которая обворовывала банкоматы.

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