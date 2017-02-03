Поліція Києва затримала черкащанина, який облаштував псевдообмінник

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 57637 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 141312 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 138534 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 117497 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 129646 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83787 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92187 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98409 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89502 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218027 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1.6м/с
34%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 39273 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 16821 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 16462 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 39441 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 16664 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 138528 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218026 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 368686 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 304232 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 412680 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 8710 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29776 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26792 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 117491 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32012 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Поліція Києва затримала черкащанина, який облаштував псевдообмінник

Київ • УНН

 • 9910 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві затримали черкащанина, який облаштував псевдообмінник. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Поліція Києва затримала черкащанина, який облаштував псевдообмінник

Оперативники отримали інформацію про злочин, скоєний на проспекті Перемоги в Києві. Прибувши на місце, правоохоронці встановили обставини події, а згодом затримали підозрюваного.

Зловмисник діяв за вже відомою схемою: заздалегідь орендував кіоск, облаштовував його під виглядом обмінника та розмістив у мережі інтернет оголошення про обмін валют за вигідним курсом. Майже відразу йому зателефонував потенційний клієнт - і вони домовилися про зустріч.

Киянин планував обміняти 60 тисяч доларів США, але оператор буквально вихопив із рук гроші і вибіг через запасні двері. Потерпілий одразу зателефонував у поліцію і надав опис зловмисника. Відповідна інформація була негайно передана карному розшуку, а вже за кілька хвилин нападника затримали у порядку статті 208 КПК України.

Затриманий – 25-річний житель Черкаської області, місце його проживання у столиці зараз встановлюється. Раніше він не мав проблем із Законом.

Слідчим відділом відомості про подію внесені до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, яка передбачає до тринадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та перевіряють інформацію про причетність інших осіб до цього злочину.

Як повідомляв УНН, чернівецька поліція затримала групу, яка обкрадала банкомати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,085.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,585.65