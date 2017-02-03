Поліція Києва затримала черкащанина, який облаштував псевдообмінник
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві затримали черкащанина, який облаштував псевдообмінник. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Оперативники отримали інформацію про злочин, скоєний на проспекті Перемоги в Києві. Прибувши на місце, правоохоронці встановили обставини події, а згодом затримали підозрюваного.
Зловмисник діяв за вже відомою схемою: заздалегідь орендував кіоск, облаштовував його під виглядом обмінника та розмістив у мережі інтернет оголошення про обмін валют за вигідним курсом. Майже відразу йому зателефонував потенційний клієнт - і вони домовилися про зустріч.
Киянин планував обміняти 60 тисяч доларів США, але оператор буквально вихопив із рук гроші і вибіг через запасні двері. Потерпілий одразу зателефонував у поліцію і надав опис зловмисника. Відповідна інформація була негайно передана карному розшуку, а вже за кілька хвилин нападника затримали у порядку статті 208 КПК України.
Затриманий – 25-річний житель Черкаської області, місце його проживання у столиці зараз встановлюється. Раніше він не мав проблем із Законом.
Слідчим відділом відомості про подію внесені до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, яка передбачає до тринадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та перевіряють інформацію про причетність інших осіб до цього злочину.
Як повідомляв УНН, чернівецька поліція затримала групу, яка обкрадала банкомати.