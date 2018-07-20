Полиция Казахстана разыскивает второго подозреваемого в убийстве олимпийского призера
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Министерство внутренних дел ориентировало на розыск второго подозреваемого в убийстве олимпийского призера по фигурному катанию Дениса Тен весь личный состав и другие силы территориальных департаментов. Об этом сообщает МВД Республики Казахстан, передает УНН.
За совершение убийства разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области.
Его приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета. Носит солнцезащитные очки.
При получении какой-либо информации о месте нахождения разыскиваемого Министерство внутренних дел просит сообщить в ДВД города Алматы.
Напомним, ранее полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Злоумышленник 1994 г.р. был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Как сообщал УНН, в Казахстане, в городе Алматы, воры убили 26-летнего бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена, который пытался помешать им совершить кражу.