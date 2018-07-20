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Поліція Казахстану розшукує другого підозрюваного в убивстві олімпійського призера

Поліція Казахстану розшукує другого підозрюваного в убивстві олімпійського призера

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністерство внутрішніх справ орієнтувало на розшук другого підозрюваного в убивстві олімпійського призера з фігурного катання Дениса Тен весь особовий склад і інші сили територіальних департаментів. Про це повідомляє МВС Республіки Казахстан, передає УНН.

За скоєння вбивства розшукується Кудайбергенов Арман Бурібаевіч, 1994 року народження, уродженець Кизилординської області.

Його прикмети: зріст 165-170 см, худорлявої статури. Був одягнений в чорну футболку, сірі джинси, взуття чорного кольору. Носить сонцезахисні окуляри.

При отриманні будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного Міністерство внутрішніх справ просить повідомити в ДВД міста Алмати.

Нагадаємо, раніше поліція затримала одного з підозрюваних у вбивстві казахстанського фігуриста Дениса Тена. Зловмисник 1994 р.н. був затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання.

Як повідомляв УНН, в Казахстані, в місті Алмати, злодії вбили 26-річного бронзового призера Олімпіади-2014 з фігурного катання Дениса Тена, який намагався перешкодити їм скоїти крадіжку.

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