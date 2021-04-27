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Полиция Капитолия задержала мужчину при попытке проникнуть на закрытую территорию

Полиция Капитолия задержала мужчину при попытке проникнуть на закрытую территорию

Киев  •  УНН

 • 14020 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Полиция Капитолия, отвечающий за безопасность комплекса Конгресса США задержала 22-летнего мужчину при попытке проникнуть на огороженную территорию. Об этом в понедельник сообщается на странице правоохранительных органов в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Мужчина задержан сегодня (в воскресенье) во второй половине дня за проникновение на огражденную территорию ... Подозреваемый, 22-летний Марк Бошамп из Вирджинии, был немедленно остановлен несколькими сотрудниками полиции и задержан за незаконное проникновение”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что автомобиль мужчины был обнаружен у мемориала в честь Авраама Линкольна, где парковка запрещена. По инциденту ведется расследование.

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