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Штурм Капітолію: учасники називають себе журналістами, намагаючись уникнути відповідальності

Штурм Капітолію: учасники називають себе журналістами, намагаючись уникнути відповідальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Прихильники Трампа, які штурмували Капітолій США в січні, заявляють, що вони були там тільки для того, щоб записувати на відео історію, як журналісти, а не для того, щоб приєднатися до повстання. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Експерти вважають малоймовірним, що будь-хто з самопроголошених "журналістів" зможе забезпечити життєздатний захист на підставі Першої поправки про свободу слова. Вони зіткнуться з великими труднощами, якщо на відео будуть зняті їхні дії, більше схожі на бунтівників, ніж на неупереджених спостерігачів, зазначає АР.

Щонайменше вісім обвинувачених в бунті 6 січня назвали себе журналістами або режисерами-документалістами, в тому числі троє осіб, заарештованих в цьому місяці.

Повстання призвело до загибелі п'яти осіб, в тому числі поліцейського, і сотні поранених. Деякі учасники заворушень побили репортерів і фотографів, які, як відомо, висвітлювали роботу Конгресу.

Експерти стверджують, що буде легко довести, що звинувачувані в безладах в Капітолії не були журналістами, тому що репортери і фотографи повинні мати посвідчення для роботи там. Будь-який обвинувачений, відображений на відео, що закликає до протестів, не може достовірно стверджувати, що він журналіст.

Обвинувачені, які називають себе журналістами, були пов'язані федеральними властями з екстремістськими групами або рухами.

Додамо

6 січня 2021 року прихильники тодішнього глави держави Дональда Трампа, який програв президентські вибори, влаштували масові заворушення в Вашингтоні, в ході яких їх учасники увірвалися в будівлю Конгресу. На думку деяких спостерігачів, в тому числі багатьох членів Демократичної партії, Трамп закликав своїх прихильників вийти на мітинг і тим самим розпалював суспільний неспокій.

У зв'язку з цим проти ексглави Білого дому була запущена друга за останні чотири роки процедура імпічменту - унікальний випадок в історії США

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