Штурм Капитолия: участники называют себя журналистами, пытаясь избежать ответственности

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сторонники Трампа, которые штурмовали Капитолий США в январе, заявляют, что они были там только для того, чтобы записывать на видео историю, как журналисты, а не для того, чтобы присоединиться к восстанию. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.