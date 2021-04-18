Штурм Капитолия: участники называют себя журналистами, пытаясь избежать ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сторонники Трампа, которые штурмовали Капитолий США в январе, заявляют, что они были там только для того, чтобы записывать на видео историю, как журналисты, а не для того, чтобы присоединиться к восстанию. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Эксперты считают маловероятным, что кто-либо из самопровозглашенных "журналистов" сможет обеспечить жизнеспособную защиту на основании Первой поправки о свободе слова. Они столкнутся с большими трудностями, если на видео будут сняты их действия, больше похожие на мятежников, чем на объективных наблюдателей, отмечает АР.
По меньшей мере восемь обвиняемых в бунте 6 января назвали себя журналистами или режиссерами-документалистами, в том числе трое лиц, арестованных в этом месяце.
Восстание привело к гибели пяти человек, в том числе полицейского, и сотни раненых. Некоторые участники беспорядков избили репортеров и фотографов, которые, как известно, освещали работу Конгресса.
Эксперты утверждают, что будет легко доказать, что обвиняемые в беспорядках в Капитолии не были журналистами, потому что репортеры и фотографы должны иметь удостоверения для работы там. Любой обвиняемый, запечатленный на видео, призывающей к протестам, не может достоверно утверждать, что он журналист.
Обвиняемые, которые называют себя журналистами, были связаны федеральными властями с экстремистскими группами или движениями.
Добавим
6 января 2021 года сторонники тогдашнего главы государства Дональда Трампа, который проиграл президентские выборы, устроили массовые беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых их участники ворвались в здание Конгресса. По мнению некоторых наблюдателей, в том числе многих членов Демократической партии, Трамп призвал своих сторонников выйти на митинг и тем самым разжигал общественные волнения.
В связи с этим против экс-главы Белого дома была запущена вторая за последние четыре года процедура импичмента - уникальный случай в истории США