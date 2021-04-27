Поліція Капітолію затримала чоловіка при спробі проникнути на закриту територію

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"Чоловік затриманий сьогодні (в неділю) в другій половині дня за проникнення на огороджену територію... Підозрюваний, 22-річний Марк Бошамп з Вірджинії, був негайно зупинений декількома співробітниками поліції і затриманий за незаконне проникнення", - зазначено в повідомленні.

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Відзначається, що автомобіль чоловіка був виявлений біля меморіалу на честь Авраама Лінкольна, де паркування заборонено. Щодо інциденту ведеться розслідування.

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