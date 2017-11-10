Полиция Израиля подтвердила, что допросила Нетаньяху

"Мы подтверждаем, что премьер-министра допросили сегодня (в четверг - ред.) В течение нескольких часов в своей иерусалимской резиденции в рамках расследования, которое ведет "Лахав-433" (спецподразделение полиции, расследующей преступления национального масштаба - ред.) ", - говорится в заявлении полиции.

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Нетаньяху подозревают в получении дорогих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещение деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха -ему ".

Отмечается, что Нетаньяху допросили в пятый раз. Его предыдущая встреча со следователями состоялась в марте.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале "нового дня" в отношениях США и Израиля после возвращения из международного турне и встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.