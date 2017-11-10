Поліція Ізраїлю підтвердила, що допитала Нетаньяху

"Ми підтверджуємо, що прем'єр-міністр допитувався сьогодні (у четвер - ред.) протягом декількох годин в своїй єрусалимській резиденції в рамках розслідування, яке веде "Лахав-433" (спецпідрозділ поліції, що розслідує злочини національного масштабу - ред.)", - йдеться в заяві поліції.

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Нетаньяху підозрюють в отриманні дорогих подарунків від представників ділових кіл і спробі домовитися з власником одного з найбільших в країні видавничих будинків "Едіот Ахронот" про прихильне висвітлення діяльності уряду в обмін на прийняття закону, який би обмежував можливості основного конкурента - безкоштовної щоденної газети "Ісраель ха -Йом".

Зазначається, що Нетаньяху допитали в п'ятий раз. Його попередня зустріч зі слідчими відбулася в березні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про початок “нового дня” у взаєминах США і Ізраїлю після повернення з міжнародного турне і зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом