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Полиция ФРГ задержала сирийца по подозрению в планировании терактов

Полиция ФРГ задержала сирийца по подозрению в планировании терактов

Киев • УНН

 • 5117 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Полиция ФРГ задержала мигранта из Сирии, который, вероятно, пытался получить средства от террористической группировки "Исламское государство" для финансирования атаки на заминированных грузовиках, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Он подозревается в том, что в декабре 2016 года в ходе телефонного звонка с Саарбрюккена, совершенного со своего мобильного устройства, попросил у контактного лица в Сирии 180 тыс евро для приобретения транспортных средств, которые он собирался заминировать и направить в толпу", - заявил представитель прокуратуры Германии.

Задержание 38-летнего подозреваемого, который прибыл в Германию два года назад, было совершено еще 31 декабря 2016 года. Имя арестованного не называется.

Мужчина признался в установлении контактов с ИГ, однако обвинения в планировании атаки отрицает. По его словам, деньги ему были нужны для предоставления материальной помощи своей семьи в Сирии.

Напомним, теракт на рождественском базаре в Берлине состоялся 19 декабря. Предполагаемый исполнитель - выходец из Туниса Анис Амри - въехал в толпу на грузовике, в результате чего погибли 12 человек и более 50 получили ранения. Сам Амри был застрелен итальянскими полицейскими в районе Милана 23 декабря при попытке оказать сопротивление.

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