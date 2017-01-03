Поліція ФРН затримала сирійця за підозрою у плануванні терактів

“Він підозрюється в тому, що в грудні 2016 року в ході телефонного дзвінка з Саарбрюккена, вчиненого ним зі свого мобільного пристрою, запросив у контактної особи в Сирії 180 тисяч євро для придбання транспортних засобів, які він збирався замінувати і направити в натовп,” — заявив представник прокуратури Німеччини.

Затримання 38-річного підозрюваного, який прибув до Німеччини два роки тому, було здійснено ще 31 грудня 2016 року. Ім’я заарештованого не називається.

Чоловік зізнався у встановленні контактів з ІД, проте звинувачення в плануванні атаки заперечує. За його словами, гроші йому були потрібні для надання матеріальної допомоги своїй сім’ї в Сирії.

Нагадаємо, теракт на різдвяному базарі в Берліні відбувся 19 грудня. Передбачуваний виконавець — виходець з Тунісу Аніс Амрі — в’їхав у натовп на вантажівці, в результаті чого загинули 12 осіб і понад 50 отримали поранення. Сам Амрі був застрелений італійськими поліцейськими в районі Мілана 23 грудня при спробі чинити опір.