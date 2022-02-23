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Полиция берет под охрану более 100 объектов критической инфраструктуры

Полиция берет под охрану более 100 объектов критической инфраструктуры

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Национальная полиция берет под охрану более чем 100 объектов критической инфраструктуры на период отключения Украины от белорусской и российской энергосистем. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Мы сейчас обращаем внимание на объекты критической инфраструктуры, мы проверяем в том числе объекты энергетической инфраструктуры, и более 100 объектов критической инфраструктуры будем брать под охрану. Часть объектов уже взята под охрану”, - сказал Фацевич.

Детали

По его словам, это связано с тем, что с завтрашнего дня Украина будет тестово отключена от энергосистемы Беларуси и Российской Федерации.

Также он подчеркнул, что Национальная полиция будет готова в случае диверсионных или иных атак на эти объекты.

"Более 600 полицейских будет обеспечивать охрану этих объектов. Это будет пока временно, на период отключения”, - добавил замглавы Нацполиции.

Контекст

Украина намерена отключиться на три дня от энергосистемы Беларуси и России в конце февраля. Отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года. 23 февраля стартовала подготовка энергосистемы Украины к работе в изолированном режиме.

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