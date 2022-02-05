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Україна відключиться від енергосистеми Білорусі та Росії наприкінці лютого

Україна відключиться від енергосистеми Білорусі та Росії наприкінці лютого

Київ • УНН

 • 31881 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Україна має намір відключитися на три дні від енергосистеми Білорусі і Росії в кінці лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання Welt.

Цитата

"Наприкінці лютого Україна має намір на кілька днів відключитися від російської та білоруської електромереж і перевести електропостачання на "острівний режим". Символізм, властивий фізичному відділенню від російської енергетичної мережі, значний", - зазначає видання.

Деталі

Як заявили в Міненерго Білорусі, відключення заплановано на 24-26 лютого 2022 року. А рішення України про відключення транскордонних ліній електропередачі не вплине на роботу енергосистеми Білорусі.

Цитата

"Відповідно до двосторонніх угод, що діють між національними операторами, українська сторона в установленому порядку погодила свої дії з білоруською стороною і поінформувала про те, що відключення заплановане на 24-26 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Додамо

25 січня Міненерго Білорусі повідомило про початок аварійного постачання електроенергії в Україну. Повідомлялося про те, що надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони 25 січня з 11:00 до 18:00 в рамках двостороннього Договору про надання аварійної допомоги.

Як писав УНН, Україна повинна від'єднати свої енергосистеми від Білорусі та РФ у 2022 році. Імпорт електроенергії з Білорусі та РФ буде становити загрозу для подальшої синхронізації України з європейською енергосистемою.

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