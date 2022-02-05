Украина отключится от энергосистемы Беларуси и России в конце февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украина намерена отключиться на три дня от энергосистемы Беларуси и России в конце февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание Welt.
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"В конце февраля Украина намерена на несколько дней отключиться от российской и белорусской электросетей и перевести электроснабжение на “островной режим”. Символизм, присущий физическому отделению от российской энергетической сети, значителен", - отмечает издание.
Детали
Как заявили в Минэнерго Беларуси, отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года. А решение Украины об отключении трансграничных линий электропередачи не повлияет на работу энергосистемы Беларуси.
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“В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала о том, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года”, - говорится в сообщении.
Добавим
25 января Минэнерго Беларуси сообщило о начале аварийной поставки электроэнергии в Украину. Сообщалось о том, что предоставление электрической мощности осуществляется на запрос украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи.
Как писал УНН, Украина должна отсоединить свои энергосистемы от Беларуси и РФ в 2022 году. Импорт электроэнергии из Беларуси и РФ будет представлять угрозу для последующей синхронизации Украины с европейской энергосистемой.