Поліція бере під охорону понад 100 об'єктів критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Національна поліція бере під охорону більше ніж 100 об’єктів критичної інфраструктури на період відключення України від білоруської та російської енергосистем. Про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.
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“Ми зараз звертаємо увагу на об’єкти критичної інфраструктури, ми перевіряємо в тому числі об'єкти енергетичної інфраструктури, і більше 100 об’єктів критичної інфраструктури будемо брати під охорону. Частина об’єктів вже взята під охорону”, - сказав Фацевич.
Деталі
З його слів, це пов’язано з тим, що відзавтра Україна буде тестово відключена від енергосистеми Білорусі і Російської Федерації.
Також він підкреслив, що Національна поліція буде готова в разі диверсійних або інших атак на ці об’єкти.
“Більше 600 поліцейських буде забезпечувати охорону цих об’єктів. Це буде поки що тимчасово, на період відключення”, - додав заступник голови Нацполу.
Контекст
Україна має намір відключитися на три дні від енергосистеми Білорусі і Росії в кінці лютого. Відключення заплановано на 24-26 лютого 2022 року. 23 лютого стартувала підготовка енергосистеми України до роботи в ізольованому режимі.