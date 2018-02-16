Полиция: автомобили во дворе Соломенского райсуда разбил топором житель Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который разбил топором 13 автомобилей во дворе Соломенского районного суда в Киеве. Им оказался житель Одессы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киева.
Очевидцы заметили мужчину, который вышел во двор Соломенского районного суда на улице Шутова с топором в руках. Он сразу начал крушить припаркованные машины. На место выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
"Мужчину доставили в управление полиции. Сейчас 35-летний мужчина дает объяснения правоохранителям. Выяснилось, что он живет в Одессе и сегодня приехал в столицу. Устанавливаются мотивы его поступка", - сообщили в полиции.
Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действий мужчины.
Предварительно установлено, что мужчина разбил стекло, оторвал зеркала и погнул металлические части 13 автомобилей.
Как сообщал УНН, 15 февраля у Соломенского районного суда, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова, произошли столкновения. После столкновений начато уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины.