Поліція: автівки в дворі Солом'янського райсуду розтрощив сокирою житель Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який розтрощив сокирою 13 автомобілів у дворі Солом’янського районного суду в Києві. Ним виявився житель Одеси, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Києва.
Очевидці помітили чоловіка, який вийшов у двір Солом’янського районного суду на вулиці Шутова з сокирою в руках. Він відразу почав трощити припарковані автівки. На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.
“Чоловіка доставили до управління поліції. Наразі 35-річний чоловік дає пояснення правоохоронцям. З’ясувалося, що він живе в Одесі і сьогодні приїхав до столиці. Встановлюються мотиви його вчинку”, — повідомили у поліції.
Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації дій чоловіка.
Попередньо встановлено, що чоловік розбив скло, відірвав дзеркала та погнув металеві частини 13 автівок.
Як повідомляв УНН, 15 лютого біля Солом'янського районного суду, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, сталися сутички. Після сутичок розпочато кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.