Полицейскому, который насмерть сбил ребенка в Черниговской области до сих пор не сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сотруднику полиции, который в Ичнянском районе Черниговской области 19 января этого года сбил насмерть автомобилем малолетнего ребенка, до сих пор не сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
"Еще не предъявлено подозрение. Для того, чтобы предъявить подозрение, надо собрать доказательства. Во время следствия назначено исследование и другие экспертизы, которые будут устанавливать доказательную базу ", - сообщили в пресс-службе.
Ввиду этого, добавили в прокуратуре, сотруднику полиции суд не избирал меру пресечения.
Кроме того, в прокуратуре Черниговской области не имеют информации о том, назначено ли служебное расследование в отношении работника полиции, который совершил наезд на ребенка.
Напомним, как сообщали в прокуратуре Черниговской области, 19 января в Ичнянском районе работник полиции, управляя автомобилем совершил наезд на малолетнего ребенка, который от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
По данному факту начато уголовное производство о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
В прокуратуре также отметили, что санкция ч. 2 ст. 286 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.