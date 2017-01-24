Поліцейському, який насмерть збив дитину на Чернігівщині, досі не повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Співробітнику поліції, який в Ічнянському районі Чернігівської області 19 січня цього року збив насмерть автомобілем малолітню дитину, досі не повідомлено про підозру. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Чернігівської області.
“Ще не пред’явлено підозру. Для того, щоб пред’явити підозру, треба зібрати докази. Під час слідства призначено дослідження й інші експертизи, які будуть встановлювати доказову базу”, — повідомили у прес-службі.
Зважаючи на це, додали у прокуратурі, співробітнику поліції суд не обирав запобіжний захід.
Крім того, у прокуратурі Чернігівської області не мають інформації про те, чи призначене службове розслідування стосовно працівника поліції, який скоїв наїзд на дитину.
Нагадаємо, як повідомляли у прокуратурі Чернігівської області, 19 січня в Ічнянському районі працівник поліції, керуючи автомобілем здійснив наїзд на малолітню дитину, яка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
У прокуратурі також зазначали, що санкція ч. 2 ст. 286 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.