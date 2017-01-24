Полицейскому сообщили подозрение в растлении несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Киевской области старшему сержанту полиции сообщено о подозрении по факту развращения несовершеннолетних. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что 26-летний правоохранитель, создав страницу в социальной сети от имени девушки, вступил в переписку с 15-летним парнем, отправляя ему сообщения непристойного содержания с предложениями сексуального контакта.
В дальнейшем, правоохранитель договорился о встрече с несовершеннолетним для удовлетворения своей половой страсти неестественным путем.
Несовершеннолетний парень пришел на встречу вместе со своим другом, ребята задержали правоохранителя и вызвали полицию.
Сейчас старшему сержанту полиции сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК.
По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.