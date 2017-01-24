Поліцейському повідомили підозру у розбещенні неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Київщині старшому сержанту поліції повідомлено про підозру за фактом розбещення неповнолітніх. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що 26-річний правоохоронець, створивши сторінку в соціальній мережі від імені дівчини, почав листуватися з 15-ти річним хлопцем, надсилаючи йому повідомлення непристойного змісту з пропозицією сексуального контакту.
У подальшому, правоохоронець домовився про зустріч із неповнолітнім для задоволення своєї статевої пристрасті неприроднім шляхом.
Неповнолітній хлопець прийшов на зустріч разом зі своїм другом, хлопці затримали правоохоронця та викликали поліцію.
Наразі старшому сержанту поліції повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) ККУ.
За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.