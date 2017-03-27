Полицейского поймали на взяточничестве правоохранители Киевской области

В воскресенье, 26 марта 2017 года, правоохранители задержали в городе Борисполь заместителя начальника одного из следственных отделов ГУНП в Киевской области, который требовал и получил 30 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Указанные средства следователь требовал от двух граждан за непривлечение к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства. Передача денежных средств состоялась недалеко от места службы полицейского, где он и был задержан.

Сейчас полицейскому сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНН, двое киевлян пытались подкупить следователя полиции.