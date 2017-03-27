Поліцейського спіймали на хабарництві правоохоронці Київщини

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Правоохоронці Київщини викрили заступника начальника слідчого відділу поліції на отриманні 30 тисяч гривень неправомірної вигоди, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

У неділю, 26 березня 2017 року, правоохоронці затримали у місті Бориспіль заступника начальника одного з слідчих відділів ГУНП у Київській області, який вимагав та одержав 30 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Вказані кошти слідчий вимагав від двох громадян за непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження. Передача грошових коштів відбулася неподалік місця служби поліцейського, де він і був затриманий.

Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, двоє киян намагались підкупити слідчого поліції.

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