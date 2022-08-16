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Полицейские задержали одессита, сжегшего два трейлера с гуманитарной помощью

Киев • УНН

 • 195402 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Одессе задержан 63-летний мужчина, подозреваемый в умышленном сожжении в городском дворе двух волонтерских трейлеров с медпрепаратами и продуктами питания, привезенными для раздачи временно перемещенным гражданам. Об этом пишет отдел коммуникаций ГУНП в области, передает УНН.

Полицейские задержали одессита, сжегшего два трейлера с гуманитарной помощью

Цитата

"Злоумышленник облил горючей смесью и поджег расположенный во дворе одного из автосалонов трейлер с медпрепаратами, средствами гигиены и продуктами питания, которые предназначались для раздачи временно перемещенным гражданам. Огонь распространился на припаркованные рядом автотранспортные средства: продукцией и два легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

Детали

Полицейские задержали правонарушителя, при обыске в его домовладении изъяли вещественные доказательства его причастности к этому преступлению. Задержанному объявили подозрение по признакам ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение чужого имущества, причинившее вред в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

До избрания меры злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Установлено, что накануне поджога фигурант уголовного производства несколько раз посещал волонтерский центр и хорошо знал расположение их имущества.

Умышленное уничтожение имущества путем поджога карается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним 

Служба безопасности Украины задержала сотрудника медучреждения, работавшего на спецслужбы рф и собиравшего разведданные для ракетных обстрелов юга Одесской области.

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