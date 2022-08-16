Поліцейські затримали одесита, який спалив два трейлери з гуманітарною допомогою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Одесі затримали 63-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному спаленні в міському дворі двох волонтерських трейлерів з медпрепаратами і продуктами харчування, привезеними для роздачі тимчасово переміщеним громадянам. Про це пише відділ комунікацій ГУНП в області, передає УНН.
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"Зловмисник облив горючою сумішшю і підпалив розташований на подвір’ї одного з автосалонів трейлер з медпрепаратами, засобами гігієни та продуктами харчування, які призначалися для роздачі тимчасово переміщеним громадянам. Вогонь поширився на припарковані поряд транспортні засоби: знищені два автотрейлери з продукцією і два легкові автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Поліцейські затримали правопорушника, при обшуку в його домоволодінні вилучили речові докази його причетності до цього злочину. Затриманому оголосили підозру за ознаками ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна, що заподіяло шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
До обрання запобіжного заходу зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Встановлено, що напередодні підпалу фігурант кримінального провадження кілька разів навідувався до волонтерського центру і добре знав розташування їхнього майна.
Умисне знищення майна шляхом підпалу карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.
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