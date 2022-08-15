Збирав дані для обстрілів півдня Одещини: затримано російського агента
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Служба безпеки України затримала співробітника медзакладу, який працював на спецслужби росії і збирав розвіддані для ракетних обстрілів півдня Одеської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Служба безпеки України затримала агента спецслужб рф, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області. (...) За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
У своїх "доповідях" агент:
▪️ надавав точні координати об’єктів оборони на карті;
▪️ детально описував стан об’єкту, матеріал, з якого збудований, призначення та використання військовими, прилеглу територію;
▪️ інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об’єктах та про їх переміщення;
▪️ вказував кількість облаштованих укріплень.
Окупанти у подальшому використовували цю інформацію для планування "роботи" диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.
За даними СБУ, зрадником виявився місцевий житель, співробітник одного з державних медичних закладів. Як зазначили, він не приховував своїх проросійських поглядів, відверто висловлюючись у закритих Телеграм-каналах, які курують російські спецслужби.
Пропозицію щодо співпраці з окупантами чоловік отримав після його ініціативного контакту через месенджер власного телефону з представниками спецслужб країни-агресора. Зібрані відомості зловмисник передавав через закриті канали зв’язку.
Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.