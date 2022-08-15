Собирал данные для обстрелов юга Одесской области: задержан российский агент

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"Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, функционирования резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области. (...) По данным следствия, предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений", – говорится в сообщении.

Детали

В своих "докладах" агент:

▪️ предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;

▪️ подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;

▪️ информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и об их перемещении;

▪️ указывал количество обустроенных укреплений.

Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования "работы" диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.

По данным СБУ, предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений. Как отметили, он не скрывал своих пророссийских взглядов, откровенно выражаясь в закрытых Телеграм-каналах, которые курируют российские спецслужбы.

Предложение о сотрудничестве с оккупантами мужчина получил после его инициативного контакта через мессенджер собственного телефона с представителями спецслужб страны-агрессора. Собранные сведения злоумышленник передавал по закрытым каналам связи.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.