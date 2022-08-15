Собирал данные для обстрелов юга Одесской области: задержан российский агент
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Служба безопасности Украины задержала сотрудника медучреждения, который работал на спецслужбы россии и собирал разведданные для ракетных обстрелов юга Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, функционирования резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области. (...) По данным следствия, предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений", – говорится в сообщении.
Детали
В своих "докладах" агент:
▪️ предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;
▪️ подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;
▪️ информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и об их перемещении;
▪️ указывал количество обустроенных укреплений.
Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования "работы" диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.
По данным СБУ, предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений. Как отметили, он не скрывал своих пророссийских взглядов, откровенно выражаясь в закрытых Телеграм-каналах, которые курируют российские спецслужбы.
Предложение о сотрудничестве с оккупантами мужчина получил после его инициативного контакта через мессенджер собственного телефона с представителями спецслужб страны-агрессора. Собранные сведения злоумышленник передавал по закрытым каналам связи.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.